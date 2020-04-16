«Разлагающийся монстр»: Татьяна Брухунова раскритиковала Настю Ивлееву за нецензурные выражения

Помощница артиста полезно проводит время на карантине, читая книги и слушая лекции. Татьяна Брухунова не заходит в прямые эфиры звезд в Instagram, поскольку для нее это бессмысленное занятие. Молодая партнерша комика не считает себя ханжой и любит общаться с людьми, однако для нее подобные диалоги кажутся пугающими. При этом фолловеры согласились с мнением 31-летней ассистентки знаменитости и заявили, что тоже не понимают контента современных блогеров. Более того, возлюбленная юмориста назвала Настю Ивлееву «катастрофой».Как считает Брухунова, ведущая плохо влияет на молодежь с несформированной психикой, поскольку в ее видео слишком много нецензурных выражений. По этой причине избранница юмориста назвала Ивлееву «разлагающимся монстром», после просмотра роликов которого подростки становятся неспособными созидать.Тем не менее у самой помощницы артистки недоброжелателей не меньше. Многие интернет-пользователи упрекают звезду в том, что она стала виновницей развода Степаненко и Петросяна.