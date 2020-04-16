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Телеканал Fox News: "Нулевой пациент» с коронавирусом работал в лаборатории Уханя"

Журналистам из США предположительно удалось обнаружить «нулевого пациента», зараженного COVID-19. Больной, с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории китайского Уханя.

Представители американского телеканала Fox News сделали сенсационное заявление об идентификации гражданина Китая, который был первым разносчиком коронавирусной инфекции. Согласно информации, предоставленной журналистам «доверенными источниками», местные власти долгое время скрывали факт заражения одного из сотрудников в лаборатории Уханя. «Нулевого пациента» укусила летучая мышь, ранее целенаправленно инфицированная COVID-19.

Сотрудники СМИ говорят, что основная работа научного центра состояла в «демонстрации равенства между США и КНР в плане выявления опасных вирусов и борьбе с ними». Поэтому журналисты подчеркивают, что китайские ученые не занимались разработкой биологического оружия вопреки различным маргинальным теориям. Кроме прочего, представитель Российского национального исследовательского медуниверситета Александр Чучалин сообщил, что в РФ первым разносчиком недуга стал мужчина, прилетевший из Милана.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:30

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