«Боялся коронавируса»: Красноярец чуть не умер из-за аппендицита, отказавшись от помощи





Мужчина пролежал дома с сильными болями в животе четыре дня. Он насколько боялся стать жертвой коронавируса, что до последнего надеялся, что они пройдут. Однако ситуация только усугубилась, и госпитализировали красноярца уже с гнойником, размером с кулак. За время, пока будущий пациент больницы отказывался обратиться за необходимой помощью, аппендицит «просто сгнил в животе».В итоге местным врачам понадобилось три часа на операцию по его удалению, которая при обычных условиях занимает куда меньшее время. Медицинским работникам пришлось не только избавляться от аппендикса, но и «спасать» окружающие его ткани, которые также были поражены воспалением.Сейчас состояние пациента стабильное, и его жизни ничто не угрожает. Однако, если бы красноярец все также боялся коронавируса и решил обойтись «домашним режимом», он, скорее всего, умер бы из-за аппендицита.