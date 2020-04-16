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«Боялся коронавируса»: Красноярец чуть не умер из-за аппендицита, отказавшись от помощи

Красноярец четыре дня мучился от сильных болей в животе, отказываясь обратиться за медицинской помощью. Как оказалось, мужчина так сильно боялся стать жертвой коронавируса, что чуть не умер из-за аппендицита.

Мужчина пролежал дома с сильными болями в животе четыре дня. Он насколько боялся стать жертвой коронавируса, что до последнего надеялся, что они пройдут. Однако ситуация только усугубилась, и госпитализировали красноярца уже с гнойником, размером с кулак. За время, пока будущий пациент больницы отказывался обратиться за необходимой помощью, аппендицит «просто сгнил в животе».

В итоге местным врачам понадобилось три часа на операцию по его удалению, которая при обычных условиях занимает куда меньшее время. Медицинским работникам пришлось не только избавляться от аппендикса, но и «спасать» окружающие его ткани, которые также были поражены воспалением.

Сейчас состояние пациента стабильное, и его жизни ничто не угрожает. Однако, если бы красноярец все также боялся коронавируса и решил обойтись «домашним режимом», он, скорее всего, умер бы из-за аппендицита.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:10

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