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Нам Нгуэн: «Фанаты Евении Медведевой пишут мне расистские оскорбления»

Канадский фигурист Нам Нгуэн решил прояснить свои взаимоотношения с коллегой Евгенией Медведевой. Спортсмен признался, что фанаты олимпийской чемпионки пишут ему расистские оскорбления.
Нам Нгуэн: «Фанаты Евении Медведевой пишут мне расистские оскорбления»

По словам Нама Нгуэна, поклонники отреагировали на его дружбу с Евгенией Медведевой странно. Спортсмен подчеркнул, что они являются «очень хорошими друзьями» и между ними нет отношений. Однако фанаты проводят целые расследования и стараются уличить канадца в обратном. Например, недавно они начали сравнивать видео, на котором запечатлена россиянка, со снимками перил в доме Нама Нгуэна. Фигурист уверяет, что Евгения Медведева запечатлена не в его жилье, расположенном в Торонто. Карантин фигуристка проводит в Японии, но некоторые поклонники убеждены, что коллега рядом с ней.

В РФ Нам Нгуэн общался с болельщиками олимпийской чемпионки и у него остались самые хорошие воспоминания по этому поводу. Поэтому непонятно, как незнакомые люди в Instagram могут писать гадости совсем незнакомому человеку. Канадец столкнулся с расистскими оскорблениями в свой адрес. Ему писали слишком личные сообщения с угрозами, чтобы он не смел трогать Евгению Медведеву. Спортсмен даже сделал скриншот переписки и обнародовал ее. Друзья после поддержки посмеялись над ситуацией, но в тот момент Нам Нгуэн чувствовал себя плохо. Он старается сам разобраться с хейтерами и не беспокоит российскую фигуристку по таким вопросам.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:17

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