АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

«Много проклятий»: Хаматова подверглась травле со стороны зрителей из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова рассказала о неожиданной травле со стороны зрителей из-за сериала «Зулейха открывает глаза». По словам исполнительницы главной роли, она получает «много проклятий» не только со стороны радикально настроенной части татарского сообщества.

Актриса пожаловалась, что к возмущению радикалов добавились претензии по поводу «осквернения истории» народы. Ее начали обвинять в искажении татарского быта, а также правдивости истории в целом. При этом Чулпан Хаматова никак не может понять, почему зрители так негативно настроены, и как они могут воспринимать «раскулачивание» иначе, чем трагедию огромного числа людей.

Также критике сериал по роману Гузель Яхиной подвергся из-за того, что главная героиня картины не говорит на татарском языке. Данный факт крайне разочаровал фанатов книги, которые не ожидали подобного поворота. За этот момент Хаматовой также пришлось оправдываться. Как оказалось, все дело в том, что актриса не владеет языком в достаточной мере, и ее познаний хватает только для понимания разговорной речи.

Исходя из этого, съемочной группой было принято решение дать главной героине сериала «Зулейха открывает глаза» возможность говорить на русском. От идеи пустить субтитры на татарском создатели картины отказались по причине неудобства, и из-за этого не предпринимали попыток «научить» актрису специфическому акценту.

Чулпан Хаматова признается, что главным страхом до выхода сериала в прокат у нее было ощущение недостаточной «жесткости» картины. Артистка боялась не суметь передать «боль и трагедию от происходящего» в должной степени, и показаться слишком «лайтовой». Однако мысли о том, что претензии будут касаться иных моментов, у знаменитости даже не возникало.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
iPhone SE: Компания Apple представила бюджетный…
«Она очень темпераментная»: Манукян рассказал о сексе с…
Ученые рассказали о психоневрологических последствиях…
Анастасия Решетова показала три стадии женщин на…
Дональд Трамп: «США миновали пик по количеству новых случаев заражения…
Романтика на паркете: Петра Романова подозревают в измене девушке со…
Алексей Пушков высказался об “реимпорте” коронавируса в азиатских…
Анна Нетребко: «В Австрии облегчили карантинный…
В Сети рассказали, как снять блокировку на смартфонах Samsung в два раза…
Телеканал Fox News: "Нулевой пациент» с коронавирусом работал в лаборатории…
Нам Нгуэн: «Фанаты Евении Медведевой пишут мне расистские…
«Разлагающийся монстр»: Татьяна Брухунова раскритиковала Настю Ивлееву за нецензурные…
«Боялся коронавируса»: Красноярец чуть не умер из-за аппендицита, отказавшись от…
«Много проклятий»: Хаматова подверглась травле со стороны зрителей из-за сериала «Зулейха открывает…
Зарубежные врачи обнаружили новый симптом COVID-19 на ногах…
«Вы — великая!»: Диана Гурцкая тепло поздравила Аллу Пугачеву с…
Канадские ученые назвали собак возможным переносчиком…
Надежду Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездную»…
« Я, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр»: Кудрявцева рассказала, как собиралась полететь в…
Ученые из Бразилии доказали способность пауков “мыслить” благодаря…
Ученые: У женщин и мужчин должны быть разные…
На улицах Нью-Йорка жители стали замечать полчища…
Ученые нашли доказательства, что раньше Земля была…
«Нужно знать себе цену»: Елизавета Пескова назвала главные качества современной…
Долгие космические полеты могут изменить объем мозга космонавтов и деформировать…
На Аляске обнаружены пирамиды старше…
Чистый четверг: Как правильно очиститься и провести этот…
Андрей Данилко в честь 71-летия Аллы Пугачевой показал пикантный снимок…
Просмотреть все новости