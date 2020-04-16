«Много проклятий»: Хаматова подверглась травле со стороны зрителей из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса пожаловалась, что к возмущению радикалов добавились претензии по поводу «осквернения истории» народы. Ее начали обвинять в искажении татарского быта, а также правдивости истории в целом. При этом Чулпан Хаматова никак не может понять, почему зрители так негативно настроены, и как они могут воспринимать «раскулачивание» иначе, чем трагедию огромного числа людей.Также критике сериал по роману Гузель Яхиной подвергся из-за того, что главная героиня картины не говорит на татарском языке. Данный факт крайне разочаровал фанатов книги, которые не ожидали подобного поворота. За этот момент Хаматовой также пришлось оправдываться. Как оказалось, все дело в том, что актриса не владеет языком в достаточной мере, и ее познаний хватает только для понимания разговорной речи.Исходя из этого, съемочной группой было принято решение дать главной героине сериала «Зулейха открывает глаза» возможность говорить на русском. От идеи пустить субтитры на татарском создатели картины отказались по причине неудобства, и из-за этого не предпринимали попыток «научить» актрису специфическому акценту.Чулпан Хаматова признается, что главным страхом до выхода сериала в прокат у нее было ощущение недостаточной «жесткости» картины. Артистка боялась не суметь передать «боль и трагедию от происходящего» в должной степени, и показаться слишком «лайтовой». Однако мысли о том, что претензии будут касаться иных моментов, у знаменитости даже не возникало.