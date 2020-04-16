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Зарубежные врачи обнаружили новый симптом COVID-19 на ногах пациентов

Французские, испанские и итальянские врачи после того, как столкнулись с массовыми случаями заражения COVID-19, назвали новый симптом коронавируса. По данным Совета ортопедических колледжей Испании, о его наличии могут говорить синяки, волдыри, кровоподтеки или сыпь на ногах пациентов.

Зарубежные врачи обнаружили новый симптом COVID-19 на ногах пациентов


Пока эта информация официально не подтверждена, но пациентам следует принимать ее во внимание, так как вирусная инфекция может протекать бессимптомно. В итальянских соцсетях появилось множество фото синяков, которые были у людей, больных COVID-19. Одним из первых пациентов был 13-летний мальчик. Родители увидели на ногах пятно, покрытое коркой, и подумали, что это укус паука. Педиатр прописал лечение, но через пару дней у ребенка начался зуд в ногах, боли в мышцах и поднялась температура. Позже было установлено, что мать и сестра неделю назад мучились от жара и кашля.

Согласно данным врачей, такая симптоматика проявляется у каждого пятого пациента. При этом кровоподтеки у них были абсолютно разные: одни напоминали сыпь при ветрянке, другие – крапивницу. Медики боятся, что из-за этого может быть поставлен не точный диагноз.

По словам терапевта Дэниела Гордона, сыпь вызывают многие вирусы, поэтому неудивительно, что COVID-19 имеет кожные проявления. Возможно, коронавирус приводит к тому, что образуется закупорка мелких сосудов, что и вызывает кровоизлияние.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:58

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