Зарубежные врачи обнаружили новый симптом COVID-19 на ногах пациентов
Французские, испанские и итальянские врачи после того, как столкнулись с массовыми случаями заражения COVID-19, назвали новый симптом коронавируса. По данным Совета ортопедических колледжей Испании, о его наличии могут говорить синяки, волдыри, кровоподтеки или сыпь на ногах пациентов.
Пока эта информация официально не подтверждена, но пациентам следует принимать ее во внимание, так как вирусная инфекция может протекать бессимптомно. В итальянских соцсетях появилось множество фото синяков, которые были у людей, больных COVID-19. Одним из первых пациентов был 13-летний мальчик. Родители увидели на ногах пятно, покрытое коркой, и подумали, что это укус паука. Педиатр прописал лечение, но через пару дней у ребенка начался зуд в ногах, боли в мышцах и поднялась температура. Позже было установлено, что мать и сестра неделю назад мучились от жара и кашля.
Согласно данным врачей, такая симптоматика проявляется у каждого пятого пациента. При этом кровоподтеки у них были абсолютно разные: одни напоминали сыпь при ветрянке, другие – крапивницу. Медики боятся, что из-за этого может быть поставлен не точный диагноз.
По словам терапевта Дэниела Гордона, сыпь вызывают многие вирусы, поэтому неудивительно, что COVID-19 имеет кожные проявления. Возможно, коронавирус приводит к тому, что образуется закупорка мелких сосудов, что и вызывает кровоизлияние.
Пока эта информация официально не подтверждена, но пациентам следует принимать ее во внимание, так как вирусная инфекция может протекать бессимптомно. В итальянских соцсетях появилось множество фото синяков, которые были у людей, больных COVID-19. Одним из первых пациентов был 13-летний мальчик. Родители увидели на ногах пятно, покрытое коркой, и подумали, что это укус паука. Педиатр прописал лечение, но через пару дней у ребенка начался зуд в ногах, боли в мышцах и поднялась температура. Позже было установлено, что мать и сестра неделю назад мучились от жара и кашля.
Согласно данным врачей, такая симптоматика проявляется у каждого пятого пациента. При этом кровоподтеки у них были абсолютно разные: одни напоминали сыпь при ветрянке, другие – крапивницу. Медики боятся, что из-за этого может быть поставлен не точный диагноз.
По словам терапевта Дэниела Гордона, сыпь вызывают многие вирусы, поэтому неудивительно, что COVID-19 имеет кожные проявления. Возможно, коронавирус приводит к тому, что образуется закупорка мелких сосудов, что и вызывает кровоизлияние.