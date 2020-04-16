«Вы — великая!»: Диана Гурцкая тепло поздравила Аллу Пугачеву с 71-летием

Артистка поздравила Примадонну с днем рождения посредством публикации на своей странице в Instagram. 15 апреля Пугачева отметила 71-летие, хотя выглядит гораздо моложе своего возраста. Диана Гурцкая разместила в блоге совместное фото с Примадонной, на котором они сидят за одним столом в каком-то заведении. Скорее всего, знаменитости находились на мероприятии. В подписи к снимку исполнительница поблагодарила именинницу за то, «что она есть». Также звезда эстрады написала, что все поздравления в адрес Аллы Борисовны идут от сердца каждого человека, который желает ей счастья и добра. Упомянула певица и о величии супруги Галкина.Свое 71-летие Пугачева отметила в компании телеведущего и детей Лизы и Гарри в домашней обстановке. Ребята подарили звездной матери торт, из-за чего артистка не смогла сдержать слез.