Эксперты назвали бюджетные, но мощные автомобили





В современных реалиях тяжело накопить на автомобиль премиум класса от компаний Porsche или других подобных автопроизводителей, поэтому любителям быстрой езды приходиться искать альтернативу. Эксперты назвали недорогие машины с отличными техническими характеристиками, что немного упростит выбор при покупке подобного транспортного средства. В первую очередь стоит обратить внимание на Honda Civic 5d Turbo. Автомобиль отличается мощным силовым агрегатом и спортивным характером. Турбированный мотор в паре с правильно настроенным вариатором окунут водителя в мир скорости и максимального контроля езды, что предоставит максимум удовольствия от путешествия.Отдельно стоит упомянуть модель Mazda 6 MPS. Транспортное средство по своей цене сравнимо с BMW серии 3, но по характеристикам не уступает серии 3M, которая в два раза дороже своего младшего брата. Благодаря 2,3-литровому турбированному мотору, до сотни машина разгоняется за 6,5 секунды. Также не стоит забывать о полном приводе, который предоставляет максимальный контроль почти при любых условиях езды.Последним в перечне бюджетных, но мощных авто, оказалась Toyota Camry с двигателем на 3,5 литра. Особенностью этого транспорта является высокий уровень комфорта, который лаконично объединён с отличными техническими характеристиками. Модель оптимально подойдет для тех, кто хочет совместить «рабочую лошадку» и авто для души. Мощность силового агрегата составляет 272 «лошадки». Однако его просто тюнинговать, поэтому технические характеристики могут быть значительно улучшены, но при этом Toyota Camry не перестанет быть комфортным транспортным средством для семьи.