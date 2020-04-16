Надежду Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездную» клинику





Знаменитость захотела проходить лечение от коронавируса в военном госпитале, где когда-то побывали Лидия Федосеева-Шукшина, Иосиф Кобзон и другие публичные персоны. В новом медицинском учреждении Бабкиной выделили отдельную палату. По информации журналистов, в клинике освободили многоэтажный корпус для приема пациентов с COVID-19. Сейчас неизвестно, какое состояние у артистки, хотя некоторое время назад ее подруга Маргарита Королева рассказывала журналистам, что певица идет на поправку. Вслед за руководительницей ансамбля «Русская песня!» в больнице оказался модный эксперт Александр Васильев, который лечился дома, пока ему не стало хуже.О том, что исполнительница находится в Коммунарке, общественность узнала спустя неделю после ее госпитализации. Тем не менее гражданский супруг Бабкиной Евгений Гор утверждал, что она пребывает дома. Позже у певицы обнаружили коронавирус и она попала в реанимацию, о чем сообщала Елена Малышева, однако эта информация остается неподтвержденной.