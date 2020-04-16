« Я, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр»: Кудрявцева рассказала, как собиралась полететь в космос

Примерить на себя часть гардероба астронавта Лере Кудрявцевой удалось в Центре подготовки космонавтов. Там же артистка «посидела в ракете» и «облазила все», что только было можно. Муж сестры телеведущей даже предлагал попробовать свои силы на «центрифуге», но знаменитость не решилась на подобное без предварительной подготовки.Однако давняя мечта полететь в космос не давала Кудрявцевой покоя, и та спросила у родственника, работающего в Звездном городке, есть ли у нее возможность осуществить подобное путешествие. Муж сестры на вопрос ответил утвердительно, а супруга Игоря Макарова, не сомневаясь в его словах, начала готовиться к полету.Первым делом Лера Кудрявцева рассказала о таком событии всем знакомым. Артистка так переживала, что даже не спала по ночам, думая, как все это реализуется.Однако ее мечте не суждено было сбыться. Как оказалось в последствии, супруг ее сестры просто пошутил, и ему даже в голову не пришло, что телеведущая все воспримет серьезно. В итоге единственным «космическим» опытом знаменитости стало то, что она сумела «согнувшись рогаликом, залезть в скафандр».