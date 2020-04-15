Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони планирует написать книгу во время карантина
Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони заявил, что уходит в отпуск, и планирует посвятить его творчеству. «Карантинные будни», по заявлению шоумена, идеально подойдут для того, чтобы написать книгу.
Кадони отметил, что Шекспир создал своего «Короля Лира» сидя дома во время вспышки чумы, поэтому и сам ведущий принял решение заняться литературным трудом на карантине. При этом звезда телестройки отмечает, что делать попытки повторить успех великого писателя у него и в мыслях нет, однако закончить роман, начатый уже давно, все-таки имеет смысл. Кроме того, такое сравнение в некотором роде льстит самолюбию шоумена, и поэтому мотивирует к работе.
Влад Кадони также отметил, что его уход в отпуск никак не связан с проблемами со здоровьем. Никаких симптомов коронавируса у телезвезды нет. Желание отдохнуть продиктовано исключительно тем, что ранее заслуженный отдых откладывался из-за занятости на проекте, а теперь у ведущего появилась возможность взять некоторое количество выходных.
При этом Кадони обещает не скучать из-за карантина и отсутствия возможности посещать кафе, клубы, или улететь за границу. Себя ведущий шоу «Дом-2» называет не иначе, как «хроническим домоседом», которому время, проведенное наедине с собой, пойдет только на пользу.
Кадони отметил, что Шекспир создал своего «Короля Лира» сидя дома во время вспышки чумы, поэтому и сам ведущий принял решение заняться литературным трудом на карантине. При этом звезда телестройки отмечает, что делать попытки повторить успех великого писателя у него и в мыслях нет, однако закончить роман, начатый уже давно, все-таки имеет смысл. Кроме того, такое сравнение в некотором роде льстит самолюбию шоумена, и поэтому мотивирует к работе.
Влад Кадони также отметил, что его уход в отпуск никак не связан с проблемами со здоровьем. Никаких симптомов коронавируса у телезвезды нет. Желание отдохнуть продиктовано исключительно тем, что ранее заслуженный отдых откладывался из-за занятости на проекте, а теперь у ведущего появилась возможность взять некоторое количество выходных.
При этом Кадони обещает не скучать из-за карантина и отсутствия возможности посещать кафе, клубы, или улететь за границу. Себя ведущий шоу «Дом-2» называет не иначе, как «хроническим домоседом», которому время, проведенное наедине с собой, пойдет только на пользу.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:30