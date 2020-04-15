Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони планирует написать книгу во время карантина

Кадони отметил, что Шекспир создал своего «Короля Лира» сидя дома во время вспышки чумы, поэтому и сам ведущий принял решение заняться литературным трудом на карантине. При этом звезда телестройки отмечает, что делать попытки повторить успех великого писателя у него и в мыслях нет, однако закончить роман, начатый уже давно, все-таки имеет смысл. Кроме того, такое сравнение в некотором роде льстит самолюбию шоумена, и поэтому мотивирует к работе.Влад Кадони также отметил, что его уход в отпуск никак не связан с проблемами со здоровьем. Никаких симптомов коронавируса у телезвезды нет. Желание отдохнуть продиктовано исключительно тем, что ранее заслуженный отдых откладывался из-за занятости на проекте, а теперь у ведущего появилась возможность взять некоторое количество выходных.При этом Кадони обещает не скучать из-за карантина и отсутствия возможности посещать кафе, клубы, или улететь за границу. Себя ведущий шоу «Дом-2» называет не иначе, как «хроническим домоседом», которому время, проведенное наедине с собой, пойдет только на пользу.