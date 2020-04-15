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Андрей Данилко в честь 71-летия Аллы Пугачевой показал пикантный снимок певицы

В день своего 71-летия Алла Пугачева принимает множество поздравлений от семьи, коллег и поклонников. Андрей Данилко, в свою очередь, разместил в Instagram пикантный снимок артистки.
Андрей Данилко в честь 71-летия Аллы Пугачевой показал пикантный снимок певицы

Выступающий в образе Верки Сердючки певец решил оригинальным образом обратиться к Примадонне в день ее рождения. В аккаунте Андрея Данилко появился архивный кадр именинницы, на котором она позировала в большой бочке. При этом на снимке не видно, обнаженной снималась Пугачева или нет. Публикацию артист подписал коротким поздравлением с 71-летием. Тем не менее интернет-пользователи пришли в восторг от поста кумира и тоже принялись писать теплые слова в адрес супруги Максима Галкина. Кто-то из юзеров поделился мечтой снова увидеть звезд вместе на корпоративе. Другие юзеры желали Алле Борисовне здоровья, любви, и чтобы в ее жизни всегда звучала музыка.

Ранее супруг Пугачевой опубликовал в своем блоге сюжет, на кадрах которого вместе с детьми поздравил народную артистку. В ролике исполнительница запечатлена в длинном платье с высоким разрезом, подчеркнувшем ее стройные ноги.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 23:00

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