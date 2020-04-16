На Аляске обнаружены пирамиды старше египетских





Группа археологов и климатологов совместно исследовала тундровое плато на западе хребта Брукса на Аляске, в результате чего обнаружили каменные пирамиды. Проект стартовал в 2011 году после строительства метеорологической станции на перевале Ховарда. Этот пункт оснащен солнечными панелями, а данные отправляются по спутниковой связи.Благодаря полученным сведениям ученые смогли выбрать подходящую дату для начала экспедиции. В результаты была изучена обширная территория между реками Колвилл и Ноатак. Ученые доказали, что крупные поселения существовали даже в экстремальных погодных условиях, на что указывают найденные пирамиды, возрастом около 11 тысяч лет. Они примерно вдвое меньше египетских, но гораздо старше, а использоваться могли для охоты. Таким образом древние люди могли загонять сюда северных оленей. Они также могли питаться рыбой, ягодами и водоплавающей птицей. На перевале Ховарда были найдены также остатки жилищ и фундаменты для иглу, а также ямы, в которых хранили продукты.Ученые отметили, что несмотря на сложные климатические условия, на перевале Ховарда в древности было много пищи. В 2013 году здесь фиксировалось -43 градусов по Цельсию в феврале. Исследователи предположили, что в таком случае древние жители могли переждать непогоду дома, а потом выходить на поиски заледеневших туш северного оленя.