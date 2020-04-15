Яна Рудковская стала жертвой насмешек из-за некачественной ретуши фото

На снимке Яна Рудковская запечатлена вместе со своей подругой. При этом последняя выглядит вполне естественно, а вот продюсер Димы Билана похожа на фарфоровую куклу. Кроме того, что у нее «отредактированы» и удалены практически все морщины, включая мимические, тон кожи выровнен так, что знаменитость выглядит на 10, а то и 20 лет моложе реального возраста.За такую некачественную и слишком явную ретушь Рудковской сразу же досталось от многочисленных поклонников. Они сразу заметили, что супруга Евгения Плющенко пытается «молодиться» с помощью фильтров и фоторедакторов, осыпав насмешками знаменитость.В комментариях к фото фолловеры сравнили подобную ретушь с «историей Успенской и Бабкиной», а также отметили, что одна бровь у продюсера «получилась» немного выше другой. Подписчики Instagram-страницы Яны Рудковской отметили, что на снимке она не имеет ничего общего с реальностью, а умения пользоваться приложением FaceApp оставляют желать лучшего.