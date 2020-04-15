Гоген Солнцев поиздевался над Пугачевой в день рождения, показав ее двойника без пластики

Российский фрик опубликовал в своем блоге снимок женщины с пышными рыжими волосами, являющимися визитной карточкой знаменитости. Тем не менее в морщинистом двойнике тяжело узнать Пугачеву. В подписи к сюжету актер обратился к Алле Борисовне в день рождения и написал, что именно так он представлял певицу, какой бы она стала, если бы не пользовалась услугами пластических хирургов и не ухаживала за собой.- заявил Гоген Солнцев. Также он рассказал, что обеспокоен состоянием здоровья исполнительницы, которая слишком подозрительно выглядит для своего возраста ради красоты и молодости.Представитель шоу-бизнеса призвал Пугачеву не подвергать свое здоровье опасности и не увлекаться пластикой. Как отметил шоумен, «человек молод своей душой, в не внешностью». Тем не менее фолловеры Солнцева по-разному отреагировали на его пост. Одни попросили его посмотреть на свою супругу, а другие посчитали такой поступок оскорбительным, поскольку он унизил певицу в день ее 71-летия.