Писательница Гузель Яхина отреагировала на критику зрителей сериала «Зулейха открывает глаза»

По словам писательницы, вокруг теленовеллы дискуссия разгорелась неспроста. Гузель Яхина была уверена, что сериал многим не понравится, так как в свое время к ее роману было такое же отношение. Особенно остро книгу восприняли жители Татарстана. В «Зулейха открывает глаза» рассказано о раскулачивании, которое случилось в 30-е годы минувшего столетия. Главной героиней является жительница деревни, которую ссылают в Сибирь. Роль татарской девушки досталась актрисе Чулпан Хаматовой. Телезрителям кажется, что артистка не органично смотрится и не похожа на «маленькую забитую женщину». Как отметили комментаторы, у актрисы «слишком мудрый взгляд» для крестьянки.Зрителям не понравилось, что создатели сериала не показали множество нюансов первой главы, которые описаны в романе Гузель Яхиной. Также их возмутила подробная сцена интима в первой серии и описание быта крестьян, которые в кадре выглядели не бедными, а неряшливыми.