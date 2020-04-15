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Писательница Гузель Яхина отреагировала на критику зрителей сериала «Зулейха открывает глаза»

В эфире канала «Россия 1» были показаны две серии нового сериала «Зулейха открывает глаза», который вызвал неоднозначную реакцию у телезрителей. Писательница Гузель Яхина, книга которой легла в основу сценария, ответила на критику и призналась, что ожидала такого поворота событий.

Писательница Гузель Яхина отреагировала на критику зрителей сериала «Зулейха открывает глаза»


По словам писательницы, вокруг теленовеллы дискуссия разгорелась неспроста. Гузель Яхина была уверена, что сериал многим не понравится, так как в свое время к ее роману было такое же отношение. Особенно остро книгу восприняли жители Татарстана. В «Зулейха открывает глаза» рассказано о раскулачивании, которое случилось в 30-е годы минувшего столетия. Главной героиней является жительница деревни, которую ссылают в Сибирь. Роль татарской девушки досталась актрисе Чулпан Хаматовой. Телезрителям кажется, что артистка не органично смотрится и не похожа на «маленькую забитую женщину». Как отметили комментаторы, у актрисы «слишком мудрый взгляд» для крестьянки.

Зрителям не понравилось, что создатели сериала не показали множество нюансов первой главы, которые описаны в романе Гузель Яхиной. Также их возмутила подробная сцена интима в первой серии и описание быта крестьян, которые в кадре выглядели не бедными, а неряшливыми.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:00

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