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Звезда шоу «Голос» Эльмира Калимуллина стала жертвой мошенников

В микроблоге Instagram 32-летняя певица Эльмира Калимуллина пожаловалась своим подписчикам, что она стала жертвой мошенников. По словам звезды шоу «Голос», злоумышленники получили ее персональные данные и сняли с карты все деньги.

Звезда шоу «Голос» Эльмира Калимуллина стала жертвой мошенников


Эльмира Калимуллина призналась, что она писала пост и плакала. Утром певице пришли сообщения, в которых указывались списания по ее банковской карте. Мошенники совершили множество покупок, а также пользовались услугами «Яндекс.Такси». Им как-то удалось получить личные данные, а теперь на счету молодой особы совсем нет денег.

Участница проекта «Голос» подчеркнула, что она является премиум-клиентом банка, но служба безопасности заблокировала ее карту, когда уже было слишком поздно. Кроме этого, помочь ей банк не может, только порекомендовали писать заявление в полицию.

По словам Эльмиры Калимуллиной, он лежала и рыдала от несправедливости. Певица может зарабатывать только на концертной деятельности, что в условиях пандемии нереально. Также артистка отметила, что имеет ИП и является плательщиком налогов, но защитить жертву от мошенников государство не может.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:50

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