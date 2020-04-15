Звезда шоу «Голос» Эльмира Калимуллина стала жертвой мошенников

Эльмира Калимуллина призналась, что она писала пост и плакала. Утром певице пришли сообщения, в которых указывались списания по ее банковской карте. Мошенники совершили множество покупок, а также пользовались услугами «Яндекс.Такси». Им как-то удалось получить личные данные, а теперь на счету молодой особы совсем нет денег.Участница проекта «Голос» подчеркнула, что она является премиум-клиентом банка, но служба безопасности заблокировала ее карту, когда уже было слишком поздно. Кроме этого, помочь ей банк не может, только порекомендовали писать заявление в полицию.По словам Эльмиры Калимуллиной, он лежала и рыдала от несправедливости. Певица может зарабатывать только на концертной деятельности, что в условиях пандемии нереально. Также артистка отметила, что имеет ИП и является плательщиком налогов, но защитить жертву от мошенников государство не может.