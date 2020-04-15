«Я не верю в пандемию!»: Победительница шоу «Холостяк» Александра Шульгина сделала скандальное заявление

По словам фитнес-тренера, все происходящее в мире на данный момент не более, чем выгодное кому-то «шоу». Александра Шульгина при этом отнюдь не считает себя сторонницей «мирового заговора», и в доказательство своей теории приводит целый ряд «доказательств». Первое, что из ее 250 тысяч знакомых, в число которых входят родные, друзья и подписчики, ни одного заболевшего коронавирусом нет.Вторым же поводом для уверенности блогера в том, что пандемии не существует, стал факт отсутствия большого количества заболевших в клиниках «красных зон». По словам Шульгиной, она лично ездила по американским больницам, чтобы удостовериться в этом факте, а ее друзья навестили ряд медучреждений Ломбардии, в которых тоже не наблюдался переизбыток пациентов.В третьем пункте своего «списка доказательств» Александра Шульгина обратилась к статистике. Она, по заверениям победительницы первого сезона шоу «Холостяк», мало отличается от той, которая была до начала пандемии. Цифры, дающие представление об уровне смертности схожи, из чего блогер сделала вывод, что люди продолжают умирать от тех же болезней, что и раньше, а их просто «оформляют» как жертв коронавируса.Также Александра Шульгина отметила, что не доверяет новостям и считает, что COVID-19 не так страшен, а несет реальную угрозу только тем, кто «изначально болен и имеет низкий иммунитет». Поэтому фитнес-тренер решила не сидеть «на поводке», проводя дни на карантине, и отправилась вместе с друзьями в путешествие по Флориде.