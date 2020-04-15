«Я крайне рад, что вы переживаете»: Сергей Шнуров назвал шуткой заявление о заражении коронавирусом





В ходе проведения прямой трансляции с футболистом Александром Кержаковым лидер группы «Ленинград» заявил, что подхватил китайский недуг. По словам Шнурова, он живет в своем загородном особняке и сам ходит в магазин в маске и перчатках. В СМИ быстро распространилась новость о том, что у музыканта коронавирус, а его фанаты начали переживать за кумира. Вскоре исполнитель вышел на связь и рассказал, что слова о наличии у него заболевания были шуткой. Певец разместил в Stories в Instagram ролик, где сообщил, что никакая болезнь не отменяла юмористических разговоров о ней.Шнуров добавил, что провел хороший эфир со спортсменом, но не хотел, чтобы тот приезжал к нему на дачу. Также представитель эстрады поблагодарил всех неравнодушных к его здоровью и отметил, что при обнаружении у себя COVID-19 он сделает об этом серьезное заявление.