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Сестра Ольги Бузовой о занятости на карантине: «Словно целыми днями вагоны разгружаешь»

Сестра Ольги Бузовой рассказала о том, чем занимается на карантине, но ее будни кардинально отличаются от досуга знаменитой родственницы. Бизнесвумен куда продуктивнее проводит время, поэтому порой чувствует себя, словно целыми днями вагоны разгружала.
Сестра Ольги Бузовой о занятости на карантине: «Словно целыми днями вагоны разгружаешь»

Пока певица предается таким неоднозначным и расточительным развлечениям, как уродование дорогой сумки от Chanel или нанесение царапин на внедорожник, ее сестра старается использовать проведенное на карантине время с пользой. Кроме того, что Анна Бузова всерьез занялась работой над своей физической формой, сбросив два килограмма и накачав пресс, она также не забывает и о личностном росте.

Родственница звезды рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о недавно прочитанной книге Маркуса Зусака «Глиняный мост», из которой почерпнула несколько идей для своего дела. Также Анна Бузова начала «вспоминать английский», которым раньше владела в совершенстве, но из-за отсутствия регулярной практики немного забыла, и продолжила учить испанский.

Не забывает владелица косметического бренда о быте. По ее собственному признанию, в доме все вещи перестираны и переглажены, а пол «блестит от чистоты». При этом Бузова отмечает, что вроде не перенапрягается, но из-за вынужденной самоизоляции «усталость накапливается» и появляется чувство, словно целыми днями вагоны разгружала.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:37

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