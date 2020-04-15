Сестра Ольги Бузовой о занятости на карантине: «Словно целыми днями вагоны разгружаешь»

Пока певица предается таким неоднозначным и расточительным развлечениям, как уродование дорогой сумки от Chanel или нанесение царапин на внедорожник, ее сестра старается использовать проведенное на карантине время с пользой. Кроме того, что Анна Бузова всерьез занялась работой над своей физической формой, сбросив два килограмма и накачав пресс, она также не забывает и о личностном росте.Родственница звезды рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о недавно прочитанной книге Маркуса Зусака «Глиняный мост», из которой почерпнула несколько идей для своего дела. Также Анна Бузова начала «вспоминать английский», которым раньше владела в совершенстве, но из-за отсутствия регулярной практики немного забыла, и продолжила учить испанский.Не забывает владелица косметического бренда о быте. По ее собственному признанию, в доме все вещи перестираны и переглажены, а пол «блестит от чистоты». При этом Бузова отмечает, что вроде не перенапрягается, но из-за вынужденной самоизоляции «усталость накапливается» и появляется чувство, словно целыми днями вагоны разгружала.