Ученые нашли доказательства, что раньше Земля была плоской





Авторы исследования доказали, что 4,5 млрд лет назад Земля имела менее круглую форму, чем в современности. В древние времена она могла напоминать картофелину или даже фрисби. Предполагается, что форма была изменена в результате столкновения с крупным небесным телом, в связи с чем появилась Луна.В то время спутник планеты находился на близком расстоянии, в результате чего оказывал на нее сильное влияние. Данный фактор мог заставить планету вращаться насколько близко, что привело к вытягиванию. В итоге активизировалась вулканы и начали образовываться горы, что сформировало существующий ландшафт. Саймон Лок, представляющий Caltech, отметил, что в первые десятки миллионов лет события на Земле развивались стремительно.Авторы данного исследования еще не получили рецензирование, а их идею уже оспаривают коллеги. Сара Рассел из Музея естественной истории в Лондоне посчитала вытянутую планету странной. Саймон Лок отметил, что в пользу данной теории говорят “сложные” минералы, которые могли быть созданы только при масштабных геологических процессах.