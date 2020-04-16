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Ученые нашли доказательства, что раньше Земля была плоской

Международная команда ученых нашла доказательства, что Земля в ранней версии могла быть плоской. Результаты проведенного компьютерного моделирования были опубликованы в издании National Geographic.

Авторы исследования доказали, что 4,5 млрд лет назад Земля имела менее круглую форму, чем в современности. В древние времена она могла напоминать картофелину или даже фрисби. Предполагается, что форма была изменена в результате столкновения с крупным небесным телом, в связи с чем появилась Луна.

В то время спутник планеты находился на близком расстоянии, в результате чего оказывал на нее сильное влияние. Данный фактор мог заставить планету вращаться насколько близко, что привело к вытягиванию. В итоге активизировалась вулканы и начали образовываться горы, что сформировало существующий ландшафт. Саймон Лок, представляющий Caltech, отметил, что в первые десятки миллионов лет события на Земле развивались стремительно.

Авторы данного исследования еще не получили рецензирование, а их идею уже оспаривают коллеги. Сара Рассел из Музея естественной истории в Лондоне посчитала вытянутую планету странной. Саймон Лок отметил, что в пользу данной теории говорят “сложные” минералы, которые могли быть созданы только при масштабных геологических процессах.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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