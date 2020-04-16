На улицах Нью-Йорка жители стали замечать полчища крыс





Приток крыс в мегаполисе спровоцирован тем, что закрылись большинство кафе и ресторанов. В результате опустели мусорные контейнеры и грызунам нечего есть. Поэтому они не боятся теперь выбегать на открытие территории и даже начали лакомиться друг другом.От крысиных набегов страдает не только Нью-Йорк, но и такие крупные города как Бангкок и Новый Орлеан. На улицах были замечены целые стаи особей. По словам вирусолога Роберта Корригана, пандемия коронавируса вызвала «войну среди грызунов».