На улицах Нью-Йорка жители стали замечать полчища крыс
Согласно данным издания «Москва 24», на улицах Нью-Йорка жители стали замечать полчища крыс. Грызуны выбегают из городских подвалов в надежде найти пропитание.
Приток крыс в мегаполисе спровоцирован тем, что закрылись большинство кафе и ресторанов. В результате опустели мусорные контейнеры и грызунам нечего есть. Поэтому они не боятся теперь выбегать на открытие территории и даже начали лакомиться друг другом.
От крысиных набегов страдает не только Нью-Йорк, но и такие крупные города как Бангкок и Новый Орлеан. На улицах были замечены целые стаи особей. По словам вирусолога Роберта Корригана, пандемия коронавируса вызвала «войну среди грызунов».
Приток крыс в мегаполисе спровоцирован тем, что закрылись большинство кафе и ресторанов. В результате опустели мусорные контейнеры и грызунам нечего есть. Поэтому они не боятся теперь выбегать на открытие территории и даже начали лакомиться друг другом.
От крысиных набегов страдает не только Нью-Йорк, но и такие крупные города как Бангкок и Новый Орлеан. На улицах были замечены целые стаи особей. По словам вирусолога Роберта Корригана, пандемия коронавируса вызвала «войну среди грызунов».
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00