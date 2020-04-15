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«Отмыла его, очистила, переодела – разорилась»: Дана Борисова рассказала правду об экс-муже Андрее Трощенко

Дана Борисова рассказала журналистам, кем в действительности был ее экс-муж Андрей Трощенко. По словам телеведущей, в свое время она сильно в него влюбилась.
«Отмыла его, очистила, переодела – разорилась»: Дана Борисова рассказала правду об экс-муже Андрее Трощенко

5 лет назад знаменитость, страдающая в тот период от проблем с алкоголем и запрещенными веществами, публично заявила об отношениях с Андреем Трощенко, сообщив, что он является предпринимателем. Дана Борисова отзывалась о своем муже, как об успешном человеке, однако их отношения закончились так же быстро, как и начались. Тогда многие считали эту ситуацию странной, так как светская львица закрутила роман с мужчиной, о котором длительное время никто ничего не знал. Недавно звезда ТВ решила рассказать правду, заявив, что ее избранник не имел отношения к бизнесу.

Как сказала Борисова, брак с Трощенко оказался ошибкой, так как он был радиомехаником из Луганска. У мужчины совсем не было денег и ведущая его обеспечивала. Она покупала ему дорогие наряды, а Трощенко играл роль успешного человека. В свое время блондинка придумала легенду, якобы «бизнесмен» был ее соседом по элитному жилому комплексу.

По словам представительницы шоу-бизнеса, у ее бывшего супруга были проблемы с пересечением украинской границы, поэтому она с помощью взяток решала этот вопрос. Теперь знаменитость понимает, что их отношения с самого начала были обречены.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:25

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