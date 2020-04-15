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Многодетную жительницу Чечни заставили покаяться за просьбу о помощи в адрес Кадырова

Многодетную жительницу Чечни вынудили покаяться за то, что она озвучила просьбу о помощи с продовольствием, направленную в адрес Рамзана Кадырова. Об этом сведения предоставляет агентство “Кавказский узел”.
Многодетную жительницу Чечни заставили покаяться за просьбу о помощи в адрес Кадырова

В сюжете ЧГТРК “Грозный” описывалась ситуация, в которую попала мать девятерых детей из села Гехи. У гражданки есть муж-инвалид, в связи с чем она лишена возможности покупать себе продукты на неделю. В своем обращении женщина написала, что не знает “как поступить с семьей”. Фонд Ахмата Кадырова многократно оказывал поддержку гражданке, однако в этот раз по адресу прибыл Валид Абдурешидов, стоящий во главе Урус-Мартановского района. Деятель указал, что у него нет обязательства их кормить. Чиновник подчеркнул, что семья обязана задействовать всю принадлежащую им землю, чтобы обеспечить себя едой, поскольку есть шесть трудоспособных человек.

Семью раскритиковали также в местном суде, где судья посоветовал отправить обоих старших сыновей на “огород с лопатой” сразу по окончании утреннего намаза. В ответ гражданка покаялась, отметив, что зря попросила помощи. Несмотря на критические высказывания в адрес семейства, ей была направлена помощь от местных чиновников.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30

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