«Нужно знать себе цену»: Елизавета Пескова назвала главные качества современной женщины

Дочь Дмитрия Пескова решила после публикации о том, каким она видит настоящего мужчину, создать пост об идеальной «женщине нашего времени». Молодая особа отметила, что в своих размышлениях опирается исключительно на собственное воспитание и имеющийся опыт, которые приводят к общему знаменателю – представительница слабого пола должна быть самодостаточной. При это важно «знать себе цену» и заниматься саморазвитием. Оба эти пункта актуальны, по словам Елизаветы Песковой, в случае, когда женщина реализуется в карьере или когда сидит дома.Приносить «пользу внешнему миру» можно, как считает дочь дипломата, только работая над внешностью и самообразованием. Кроме того, современная женщина должна иметь собственный стабильный источник доходов, «не долбить мозг своему мужчине» и «разбираться в быту». Однако основным и наиболее важным качеством слабого пола Елизавета Пескова считает умение оставаться «женщиной», а возможности современного мира дадут шанс реализоваться в практически любой из сфер.