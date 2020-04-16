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«Нужно знать себе цену»: Елизавета Пескова назвала главные качества современной женщины

Елизавета Пескова назвала главные, по ее мнению, качества современной женщины. Среди перечисленного умение «знать себе цену» и «не долбить мозг мужчине».

Дочь Дмитрия Пескова решила после публикации о том, каким она видит настоящего мужчину, создать пост об идеальной «женщине нашего времени». Молодая особа отметила, что в своих размышлениях опирается исключительно на собственное воспитание и имеющийся опыт, которые приводят к общему знаменателю – представительница слабого пола должна быть самодостаточной. При это важно «знать себе цену» и заниматься саморазвитием. Оба эти пункта актуальны, по словам Елизаветы Песковой, в случае, когда женщина реализуется в карьере или когда сидит дома.

Приносить «пользу внешнему миру» можно, как считает дочь дипломата, только работая над внешностью и самообразованием. Кроме того, современная женщина должна иметь собственный стабильный источник доходов, «не долбить мозг своему мужчине» и «разбираться в быту». Однако основным и наиболее важным качеством слабого пола Елизавета Пескова считает умение оставаться «женщиной», а возможности современного мира дадут шанс реализоваться в практически любой из сфер.

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Общество / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 04:00

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