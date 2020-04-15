«У нее был ярко выраженный синдром Марии-Терезы»: Жена Газманова рассказала об отношениях с дочерью

По словам звездной матери, возраст ребенка 14-16 лет нужно перетерпеть и столкнуться со всеми трудностями. В это время не избежать конфликтов с подростком, который хочет отдельную комнату и начинает показывать свой характер. Марина Газманова посетовала, что ее наследница вместо изысканных нарядов стала носить свободные худи и лосины, чтобы не выделяться из толпы. Также девочка начала красить ногти и делать себе макияж. Дизайнер добавила, что нельзя противостоять переменам и лучше всего – принять ребенка, не вмешиваясь в его жизнь слишком часто.Как отметила жена исполнителя, она договорилась с дочерью, чтобы та обращалась к родительнице за помощью при возникновении проблем у нее самой или друзей. Тогда Газманова не могла представить, что школьница окажется «Марией-Терезой» и начнет помогать трудным подросткам.Супруга музыканта посоветовала поклонницам набраться терпения и подчеркнула, что к 16 годам дети снова станут принимать участие в жизни семьи. Во втором браке у артиста есть пасынок Филипп – ему сейчас 21 год, и дочь Марианна.