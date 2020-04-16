Долгие космические полеты могут изменить объем мозга космонавтов и деформировать гипофиз





Ученые пытаются найти способы, которые помогут им противостоять эффекту микрогравитации. Один из вариантов - использовать отрицательное давление на ноги, чтобы противодействовать движению жидкости к голове.Ранее стало известно о том, что половина экипажа МКС жалуется на то, что у них ухудшилось зрение из-за данного фактора. После полетов врачи диагностировали у космонавтов отек зрительного нерва, а также кровоизлияние в сетчатку. Ученые пришли к выводам, что это произошло из-за повышения внутричерепного давления в условиях космоса.Для того, чтобы разобраться, как микрогравитация влияет на экипаж МКС, специалисты Техасского университета проанализировали результаты МРТ мозга одиннадцати космонавтов, среди которых была одна женщина. Оказалось, что у них увеличился объем головного мозга, а также стало больше спинномозговой жидкости. Такая ситуация сохранялась в течение года после того, как они вернулись на Землю. У астронавтов деформировался гипофиз, который располагается у основания черепа и управляет функционалом многих желез организма. Это говорит о том, что длительный период было повышенное внутричерепное давление.