Журналисты предложили Меган Маркл предать королевскую семью за $2,5 миллиона

Не успели принц Гарри и Меган Маркл переехать из Канады в США и обжиться на новом месте, их уже атаковали местные СМИ. Представители масс-медиа прекрасно понимают, что после того, как супруги сложили полномочия членов королевской семьи, им придется искать иные источники доходов для поддержания привычного уровня жизни. Поэтому журналисты предложили герцогу и герцогине Сассекским крупную сумму за рассказ о неприглядных тайнах Букингемского дворца и его жителях.При этом цена предательства королевской семьи не так и мала – принцу Гарри и Меган Маркл пообещали контракт на $2,5 миллиона за информацию о британских родственниках. Однако этот гонорар не впечатлил внука Елизаветы II настолько, чтобы он решился рискнуть потерей поддержки со стороны отца, брата и бабушки. Именно поэтому герцог Сассекский ответил отказом на подобное предложение, запретив соглашаться на него своей супруге.Биограф королевской семьи Пенни Джунор заявила, что если в принце Гарри она уверена абсолютно, то на обдуманность и взвешенность решений Меган Маркл искренне надеется. В том же случае, если бывшая актриса решится рассекретить дворцовые тайны и окончательно испортить отношения с королевской родней, то значит она мало чем отличается от своего отца Томаса Маркла, который уже давно живет за счет дачи интервью «желтой прессе».