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Путин предложил правительству выдавать МСБ деньги на зарплаты

Общаясь с представителями правительства в рамках очередного совещания, Владимир Путин выступил с предложением обеспечить безвозмездную помощь МСБ для выплат зарплат. В связи с самоизоляцией из-за коронавируса традиционное заседание было проведено в онлайн-режиме.
Путин предложил правительству выдавать МСБ деньги на зарплаты

Путин пришел к выводу, что пострадавшие в связи с принятыми мерами из-за распространения COVID-19 предприятия должны получить поддержку. Она окажется материальной и включит в себя финансовую помощь на зарплаты сотрудников и сохранение занятости. Президент обратил внимание, что обращение за подобной помощью должно являться максимально доступным и удобным для компаний, а все заявки следует принимать в дистанционном формате, чтобы избежать скопления очередей. Глава государства определил, что подобные прошения можно будет оформить с 1 мая, а также поручил правительству наладить функциональность системы.

Владимир Путин выступил с инициативой выделить авиакомпаниям около 23 млрд рублей в связи с потерями из-за коронавируса. В частности, эти средства направят на лизинг техники, зарплаты и оплату стоянки.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:09

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