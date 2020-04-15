Путин предложил правительству выдавать МСБ деньги на зарплаты





Путин пришел к выводу, что пострадавшие в связи с принятыми мерами из-за распространения COVID-19 предприятия должны получить поддержку. Она окажется материальной и включит в себя финансовую помощь на зарплаты сотрудников и сохранение занятости. Президент обратил внимание, что обращение за подобной помощью должно являться максимально доступным и удобным для компаний, а все заявки следует принимать в дистанционном формате, чтобы избежать скопления очередей. Глава государства определил, что подобные прошения можно будет оформить с 1 мая, а также поручил правительству наладить функциональность системы.Владимир Путин выступил с инициативой выделить авиакомпаниям около 23 млрд рублей в связи с потерями из-за коронавируса. В частности, эти средства направят на лизинг техники, зарплаты и оплату стоянки.