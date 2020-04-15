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Сиара оригинально рассекретила пол своего будущего ребенка

Сиара и ее муж Рассел Уилсон ждут появления на свет второго общего ребенка. Супруги уже знают, кто у них родится, и решили оригинально преподнести эту информацию старшим детям.
Сиара оригинально рассекретила пол своего будущего ребенка

34-летняя звезда уже дважды становилась мамой. В 2014 году она родила сына от рэпера Фьючера, назвав малыша в честь отца, а в 2017- м на свет появилась Сиенна – дочь нынешнего избранника певицы Рассела Уилсона. В конце января 2020-го супруги объявили, что в скором времени в их семье станет на одного ребенка больше.

Сиара и ее муж уже давно знают пол будущего члена семьи, но долгое время не сообщали об этом ни старшим детям, ни поклонникам артистки. Теперь же супруги решили рассекретить эту информацию и подошли к вопросу достаточно оригинально. На видео, которое певица опубликовала в Instagram-аккаунте, запечатлен момент, когда будущая мама спрашивает сына и дочь, кого бы они хотели: брата или сестру.

Ответ малышей был достаточно очевиден – Фьючер заинтересован в появлении в семье еще одного мальчика, а Сиенна – девочки. После этого «опроса» Сиара и Рассел Уилсон взорвали хлопушки, из которых посыпалось голубое конфетти. Таким образом стало очевидно, что у пары родится сын.

Поклонники знаменитости принялись поздравлять будущих родителей и желать им всевозможных благ. Некоторые из фолловеров также отметили, что дочь Сиары достаточно быстро и безболезненно смирилась с тем фактом, что теперь у нее будет два брата.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:05

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