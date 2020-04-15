Вирусолог Дэниел Гриффин: "Лекарства от астмы и сенной лихорадки могут усугубить симптомы COVID-19"
По словам вирусолога Дэниела Гриффина, который работает в Колумбийском университете, симптомы COVID-19 могут усугубить лекарственные препараты от сенной лихорадки и астмы. В них содержатся стероиды, мешающие иммунному ответу организма человека на новый коронавирус.
Дэниел Гриффин рассказал, что при попадании коронавируса в организм, он закрепляется на клеточных мембранах с помощью своих белков. После этого начинается размножение вируса. После того, как инфекция захватит достаточное количество клеток, происходит активация иммунитета, а в зараженную область отправляются лейкоциты. В противовоспалительных препаратах есть кортикостероиды, которые способны замедлить реакцию пациента. Эта информация сейчас актуальна, так как начинается сезон аллергии и сенной лихорадки. Возможно, больные уже начали прием привычных лекарственных препаратов.
По словам доктора Сары Джарвис, лучше пользоваться при астме ингаляторами, так как доза стероидов при этом минимальна. Людям, страдающим аллергией, лучше сейчас отдать предпочтение нестероидным средствам.
Дэниел Гриффин рассказал, что при попадании коронавируса в организм, он закрепляется на клеточных мембранах с помощью своих белков. После этого начинается размножение вируса. После того, как инфекция захватит достаточное количество клеток, происходит активация иммунитета, а в зараженную область отправляются лейкоциты. В противовоспалительных препаратах есть кортикостероиды, которые способны замедлить реакцию пациента. Эта информация сейчас актуальна, так как начинается сезон аллергии и сенной лихорадки. Возможно, больные уже начали прием привычных лекарственных препаратов.
По словам доктора Сары Джарвис, лучше пользоваться при астме ингаляторами, так как доза стероидов при этом минимальна. Людям, страдающим аллергией, лучше сейчас отдать предпочтение нестероидным средствам.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00