Вирусолог Дэниел Гриффин: "Лекарства от астмы и сенной лихорадки могут усугубить симптомы COVID-19"





Дэниел Гриффин рассказал, что при попадании коронавируса в организм, он закрепляется на клеточных мембранах с помощью своих белков. После этого начинается размножение вируса. После того, как инфекция захватит достаточное количество клеток, происходит активация иммунитета, а в зараженную область отправляются лейкоциты. В противовоспалительных препаратах есть кортикостероиды, которые способны замедлить реакцию пациента. Эта информация сейчас актуальна, так как начинается сезон аллергии и сенной лихорадки. Возможно, больные уже начали прием привычных лекарственных препаратов.По словам доктора Сары Джарвис, лучше пользоваться при астме ингаляторами, так как доза стероидов при этом минимальна. Людям, страдающим аллергией, лучше сейчас отдать предпочтение нестероидным средствам.