Кристина Асмус отметила день рождения без Гарика Харламова





Важное событие в жизни знаменитости выпало на время карантина, который она решила не нарушать и организовала торжество в домашней обстановке. Кристина Асмус устроила прямой эфир с подписчиками в своем блоге, а в качестве праздничного наряда выбрала классический розовый костюм. Более того, артистка решила дарить фолловерам подарки, задавая вопросы о себе. Таким образом именинница проверила, насколько хорошо юзеры знают своего кумира. За правильные ответы они получали сертификаты на сумму 7 тысяч рублей.Дома актрисе компанию составила 6-летняя дочь Анастасия, а ее супруга рядом не было. Гарик Харламов поздравил жену с днем рождения еще утром, опубликовав трогательный пост на своей странице. Кроме того, актриса получила пожелания от Ольги Бузовой, Марины Кравец, Давида Манукяна и других звезд.