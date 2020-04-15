Геннадий Онищенко назвал вероятность выработки массового иммунитета против коронавируса





Онищенко считает, что рост численности пациентов с коронавирусом, у которых не наблюдается симптомов, можно воспринимать как естественную вакцинацию. По мнению депутата, это поможет остановить распространение недуга. В то же время количество летальных исходов грозит возрасти, поскольку не знающие о своем недуге носители продолжают заражать бесчисленное количество граждан. В группе риска, по мнению Онищенко, окажутся граждане пожилого возраста.Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что к 15 апреля около 30% зараженных в России переносили болезнь бессимптомно Выявить их удалось благодаря расширенному тестированию здорового населения.