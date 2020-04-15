«Пусть насладится бараном»: Никас Сафронов приготовил для Пугачевой оригинальный подарок

Пока что подарок лежит в морозильной камере в квартире Сафронова. Там же находится килограмм черной икры, которая дожидается момента, когда ее преподнесут в качестве презента на 71-летие Аллы Пугачевой.По словам художника, «переподарить» то, что ему доставили с Адыгеи, совсем не жалко. Даже более того, такой элитный презент будет для звезды отечественной эстрады куда полезнее, ведь в ее замке больше гостей бывает, чем в студии живописца. Никас Сафронов предполагает, что у Примадонны состоится небольшая вечеринка по случаю дня рождения, и именно на ней знаменитость сможет «насладится бараном».Художник и певица дружат с 1990 года и с того времени живописец радует звездную приятельницу сюрпризами на каждый ее день рождения. Ранее он, правда, не дарил Пугачевой продукты питания, а предпочитал преподносить в качестве подарка свои картины, большинство из которых были портретами Примадонны.