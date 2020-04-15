Юлия Савичева рассказала, как проводит время на карантине с мужем и подросшей дочерью

Лицо девочки Юлия Савичева не показала, но поклонники обрадовались все равно, так как снимки с малышкой певица публикует очень редко. Из-за того, что знаменитость потеряла первого ребенка, свою дочь она старается оберегать от лишних глаз.Юлия Савичева пошутила, что они «самоизолировались на карантине». Самым безопасным местом в доме оказался игровой дом Анны. Певица и композитор рассказывают дочери сказки в лицах. Кроме этого, артистка отметила, что они перебрали все игрушки, нарядили всех кукол, изучили любимых героев мультиков, разрисовали не только альбомы, но и обои. Супруг любит цитировать для дочери стихи на память, а малышка подражает ему и делает вид, будто читает книгу. Также певица наряжает ребенка в платье и повторяет традиционные движения «Макарены». Юлии Савичевой непривычно так проводить время, но она рада, что может побыть на карантине с семьей.Самоизоляции для певицы началась раньше, так как у нее обострилась травма и она была на больничном. Поэтому Юлия Савичева уже пятую неделю дома. Она призвала поклонников не расстраиваться по поводу карантина, а просто принять и смириться с ситуацией.