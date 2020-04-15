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Юля Белая послала Илью Яббарова к психотерапевту после обвинений в занятии эскортом

В ходе передачи «Бородина против Бузовой» Илья Яббаров оскорбил Юлю Белую. Участник телестройки обвинил ее в занятии эскортом.
Юля Белая послала Илью Яббарова к психотерапевту после обвинений в занятии эскортом

После того, как девушка начала встречаться с Алексеем Семеренко, молодой человек еще больше стал ее ненавидеть. Однако Юля Белая поспешила ответить на обвинения коллеги по съёмочной площадке, заявив, что имеет диплом художника-дизайнера. Звезда «Дома-2» добавила, что Яббаров не имеет права говорить подобные вещи и волноваться за ее прошлое. Также девушка посоветовала парню посетить специалиста, отметив, что не занимается эскортом.

Слухи о том, что с именем Белой связаны подобные ситуации, ходили уже давно. В прошлом году Жене Ромашову сообщили, что девушка не является такой «невинной», как привыкла себя позиционировать. Затем в мае появились доказательства того, что участница реалити хранит тайны, когда в Сети разместили ее обнаженные кадры, сделанные не для личного архива.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:32

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