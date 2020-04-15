АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

«Я за все плачу!»: Федосеева-Шукшина пожаловалась Кудрявцевой на проблемы в семье

Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире 81-летняя актриса рассказала насущных проблемах в семье, которые возникли из-за финансовых споров.
«Я за все плачу!»: Федосеева-Шукшина пожаловалась Кудрявцевой на проблемы в семье

18 апреля на телеканале НТВ будет транслироваться вторая часть шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», гостьей которого стала известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Ранее вышедшая на экраны первая половина передачи вызвала большой резонанс среди публики, так как действительно была похожа на «исповедь» легенды экрана. Теперь же зрителей ожидают не менее волнующие откровения, касающиеся насущных проблем в жизни артистки.

Как оказалось, старость Лидии Федосеевой-Шукшиной никак нельзя назвать счастливой и безоблачной. Звезда фильма «Позови меня в даль светлую» до сих пор не может наладить контакт с дочерьми и примирить их между собой, а также судится с родной внучкой. Причиной тому, как считает сама актриса и ее окружение, финансовые споры.

Этот же вывод сделала и Лера Кудрявцева. У телеведущей сложилось впечатление, что Федосеева-Шукшина интересует своих родственников куда в меньшей степени, нежели ее движимое и недвижимое имущество. Артистка признала этот факт, отметив, что такая ситуация стала для нее серьезным потрясением.

Сама же знаменитость заявила, что вынуждена сама за все платить и «не просила ни у кого ни копейки» за всю жизнь. Теперь это не имеет особого значения для членов семьи актрисы, которые совершенно по-другому относятся к финансам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники с новыми схемами…
«Я за все плачу!»: Федосеева-Шукшина пожаловалась Кудрявцевой на проблемы в…
Историк Сергей Лукьяшко рассказал, что скифы раньше жителей Македонии приручили…
«Постоянно хочу спать и много ем»: Вика Цатурян обнаружила у себя симптомы…
Доктор Комаровский: "Причиной высокой смертности в Италии являются…
Ксения Бородина в неопрятном наряде показала свое отношение к…
Российские ветераны просят Владимира Путина перенести Парад Победы из-за…
Иван Ургант сообщил поклонникам о закрытии своего шоу из-за…
Людей со стоматитом и кариесом ученые отнесли к группе риска по…
"Два месяца не звонила сама" : Звезда "Дом-2" Элла Суханова рассказала о знакомстве с…
Поклонская допустила искусственное происхождение…
Анна Дубровская о кончинах коллег после выхода “Дозоров”: " Золотухин, Маркова, Фриске. Я не хочу думать, что все не…
Журналисты заметили на Нюрбургринге "заряженный" Volkswagen Golf…
«Каждая символизирует определенный период жизни»: Алиса Салтыкова рассказала о татуировках на…
В фонде Андрея Первозванного рассказали, как Благодатный огонь доставят в Россию во время пандемии…
Умер 73-летний японский музыкант Рё…
Во время кризиса Ксения Бородина пополнила коллекцию сумкой за полмиллиона…
Опубликованы первые рендеры новой "Нивы" на базе Renault…
Зрители предлагают заменить Василису Володину на Тамару Глобу в шоу «Давай…
В Новой Зеландии представили дрон-аэростат, который может собрать каждый…
Милена Безбородова лишилась сна из-за разрыва с Алексеем…
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
«Думал, что меня разыгрывают»: Дима Чайков рассказал о реакции на беременность Иры…
Стали известны три причины, из-за которых кондиционер в авто не работает после…
Роза Сябитова поздравила дочь Ксению с днем…
Медики рассказали о структуре свободных радикалов и их влиянии на организм…
General Motors и SAIC презентовали новый лифтбек Baojun…
Алла Пугачева не смогла сдержать слез после поздравления Галкина с…
Просмотреть все новости