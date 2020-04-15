«Я за все плачу!»: Федосеева-Шукшина пожаловалась Кудрявцевой на проблемы в семье

18 апреля на телеканале НТВ будет транслироваться вторая часть шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», гостьей которого стала известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Ранее вышедшая на экраны первая половина передачи вызвала большой резонанс среди публики, так как действительно была похожа на «исповедь» легенды экрана. Теперь же зрителей ожидают не менее волнующие откровения, касающиеся насущных проблем в жизни артистки.Как оказалось, старость Лидии Федосеевой-Шукшиной никак нельзя назвать счастливой и безоблачной. Звезда фильма «Позови меня в даль светлую» до сих пор не может наладить контакт с дочерьми и примирить их между собой, а также судится с родной внучкой. Причиной тому, как считает сама актриса и ее окружение, финансовые споры.Этот же вывод сделала и Лера Кудрявцева. У телеведущей сложилось впечатление, что Федосеева-Шукшина интересует своих родственников куда в меньшей степени, нежели ее движимое и недвижимое имущество. Артистка признала этот факт, отметив, что такая ситуация стала для нее серьезным потрясением.Сама же знаменитость заявила, что вынуждена сама за все платить и «не просила ни у кого ни копейки» за всю жизнь. Теперь это не имеет особого значения для членов семьи актрисы, которые совершенно по-другому относятся к финансам.