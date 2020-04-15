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В РФ на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники с новыми схемами обмана

На фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники, которые придумали новые способы обмана жителей России. В Москве и Подмосковье предлагают приобрести поддельные пропуска, а в квартиры граждан приходят с предложениями сдать анализ на недуг.

Лжеврачи работают сразу по нескольким сценариям, в частности, могут представляться сотрудниками известных государственных служб и предлагать помощь или приходить без предупреждения. Их целью становится выгода, а именно, денежная оплата за липовое ежемесячное обслуживание на дому. Одна группа мошенников получила базу данных больничных карт и обзванивала пенсионеров, чтобы получить деньги за лечение якобы обнаруженного серьезного заболевания.

Леонид Трусов, представляющий столичный центр “Росволонтер”, отметил, что врачи не делают обязательных обходов. Иногда мошенники называются волонтерами, в связи с чем эксперт напомнил, что сотрудники организации всегда получают предварительную договоренность, прежде чем отправиться по адресу. Некоторые злоумышленники сообщают жертве, что она находится в группе риска, поскольку общалась с инфицированным, а потом предлагают сделать дорогостоящий тест. Иногда они говорят о положительном диагнозе, чтобы получить еще больше денег за лечение.

В связи с введенными в Москве ограничениями в виде обязательных пропусков, некоторые мошенники продают липовые документы. Граждане также получают от злоумышленников уведомления о нарушении карантина, за что платят деньги в виде штрафа.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:18

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