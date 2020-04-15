Историк Сергей Лукьяшко рассказал, что скифы раньше жителей Македонии приручили соколов
Историк Сергей Лукьяшко уверен, что скифы, проживавшие в Азово-Черноморском регионе, сумели приручить соколов на сотню лет раньше жителей Македонии. Наиболее ранние зафиксированные упоминания соколиной охоты датированы еще IV столетием до н.э.
Эксперт изучал найденные артефакты в древнем поселении Елизаветовское городище в Ростовской области. Именно там была обнаружена могила мужчины, которого похоронили вместе с соколом, что говорит об особой связи между ними. Скифы часто изображали птиц на украшениях и предметах быта. Историк пришел к заключению, что древние жители уже тогда изобрели охоту с ловчими птицами, а с этой целью использовали соколов.
В ходе раскопок в Азово-Черноморской районе были найдены останки нескольких видов ястребов, а также беркута, орлана-белохвоста и коршуна. Наиболее древние свидетельства охоты с ловчими птицами упоминаются в VII веке до н.э. Изначально она возникла в Китае, а затем распространилась по территориям современной Японии и Кореи.
Эксперт изучал найденные артефакты в древнем поселении Елизаветовское городище в Ростовской области. Именно там была обнаружена могила мужчины, которого похоронили вместе с соколом, что говорит об особой связи между ними. Скифы часто изображали птиц на украшениях и предметах быта. Историк пришел к заключению, что древние жители уже тогда изобрели охоту с ловчими птицами, а с этой целью использовали соколов.
В ходе раскопок в Азово-Черноморской районе были найдены останки нескольких видов ястребов, а также беркута, орлана-белохвоста и коршуна. Наиболее древние свидетельства охоты с ловчими птицами упоминаются в VII веке до н.э. Изначально она возникла в Китае, а затем распространилась по территориям современной Японии и Кореи.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09