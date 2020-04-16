Чистый четверг: Как правильно очиститься и провести этот день





Согласно преданию, в Чистый четверг Иисус Христос был предан своим учеником Иудой. Поэтому в народе говорят, что в этой день оживают гадюки. Православным рекомендуют обязательно умыться или полностью искупаться на праздник, чтобы очистить себя от грехов. Предки совершали старинные обряды, чтобы укрепить здоровье и призвать в дом благополучие. В четверг советуют встать до восхода солнца, чтобы принять душ, по возможности холодный. Под струями воды можно повторять любую молитву и просить у Высших сил очищения. Также есть примета, что нужно умыть лицо «из серебра», бросив в воду любое изделие из этого драгоценного металла. Древние люди свято верили в то, что этот обряд поможет сохранить здоровье и красоту.Пост в Чистый четверг не заканчивается, поэтому верующие не употребляют в пищу горячие блюда и придерживаются сухоядения без масла. В этот день в доме следует сделать генеральную уборку, после чего пройтись с зажженной церковной свечой в левой руке по помещению, трижды прочитав «Отче наш».Также предки в Чистый четверг пересчитывали деньги. Это нужно было проделать трижды: до того, как взойдет солнце, после заката и в полдень. Считалось, что такой ритуал позволит «приманить» богатство. Но главная традиция, которой придерживаются в Чистый четверг, это декорирование пасхальных яиц и выпечка вкусных куличей. В праздничный день запрещено что-то продавать, отдавать или дарить. До Страстной пятницы запрещено оставлять нестираное белье или грязную посуду, со всеми делами обязательно нужно справиться в этот день.