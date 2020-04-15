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«Постоянно хочу спать и много ем»: Вика Цатурян обнаружила у себя симптомы беременности

Вика Цатурян, страдающая бесплодием, нашла у себя симптомы беременности. Звезда «Дома-2» постоянно хочет спать и есть, также у нее отекает кожа.
«Постоянно хочу спать и много ем»: Вика Цатурян обнаружила у себя симптомы беременности

Блондинка довольно рано стала матерью, родив сына Артема в 16-летнем возрасте. Вопреки осуждениям окружающих, молодая родительница не жалеет о том, что воспитывала малыша, пока ее ровесницы делали уроки. Ни для кого не секрет, что Вика Цатурян хочет снова родить ребенка, однако теперь это невозможно. В конце 2019 года участница телестройки рассказала поклонникам, что не может иметь детей по причине бесплодия и ее мечта осуществится только при усыновлении. Последнее время знаменитость не находит себе места и думает, что есть вероятность беременности. По мнению звезды реалити-шоу, у нее присутствуют симптомы соответствующего состояния, в том числе, постоянный голод и сонливость.

Как отметила Цатурян, она пошла на поправку, поскольку больше не страдает от стрессов и нервов. В то же время фолловеры блондинки вспомнили, что во время расписывания целей на текущий год она решила отказаться от физической близости. Судя по всему, молодая мать нарушила свои правила.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05

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