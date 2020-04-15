«Постоянно хочу спать и много ем»: Вика Цатурян обнаружила у себя симптомы беременности
Вика Цатурян, страдающая бесплодием, нашла у себя симптомы беременности. Звезда «Дома-2» постоянно хочет спать и есть, также у нее отекает кожа.
Блондинка довольно рано стала матерью, родив сына Артема в 16-летнем возрасте. Вопреки осуждениям окружающих, молодая родительница не жалеет о том, что воспитывала малыша, пока ее ровесницы делали уроки. Ни для кого не секрет, что Вика Цатурян хочет снова родить ребенка, однако теперь это невозможно. В конце 2019 года участница телестройки рассказала поклонникам, что не может иметь детей по причине бесплодия и ее мечта осуществится только при усыновлении. Последнее время знаменитость не находит себе места и думает, что есть вероятность беременности. По мнению звезды реалити-шоу, у нее присутствуют симптомы соответствующего состояния, в том числе, постоянный голод и сонливость.
Как отметила Цатурян, она пошла на поправку, поскольку больше не страдает от стрессов и нервов. В то же время фолловеры блондинки вспомнили, что во время расписывания целей на текущий год она решила отказаться от физической близости. Судя по всему, молодая мать нарушила свои правила.
Блондинка довольно рано стала матерью, родив сына Артема в 16-летнем возрасте. Вопреки осуждениям окружающих, молодая родительница не жалеет о том, что воспитывала малыша, пока ее ровесницы делали уроки. Ни для кого не секрет, что Вика Цатурян хочет снова родить ребенка, однако теперь это невозможно. В конце 2019 года участница телестройки рассказала поклонникам, что не может иметь детей по причине бесплодия и ее мечта осуществится только при усыновлении. Последнее время знаменитость не находит себе места и думает, что есть вероятность беременности. По мнению звезды реалити-шоу, у нее присутствуют симптомы соответствующего состояния, в том числе, постоянный голод и сонливость.
Как отметила Цатурян, она пошла на поправку, поскольку больше не страдает от стрессов и нервов. В то же время фолловеры блондинки вспомнили, что во время расписывания целей на текущий год она решила отказаться от физической близости. Судя по всему, молодая мать нарушила свои правила.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05