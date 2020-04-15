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Доктор Комаровский: "Причиной высокой смертности в Италии являются антибиотики"

Доктор Комаровский озвучил предполагаемую причину высокой смертности от коронавируса в Италии. По словам телеведущего, в ответе за большое количество летальных исходов антибиотики, а точнее – их частое использование без необходимости.
Доктор Комаровский: "Причиной высокой смертности в Италии являются антибиотики"

Одна из подписчиц YouTube-канала Евгения Комаровского обратила внимание доктора на тот факт, что в Италии существует некий «культ» антибиотиков, и местные жители считают их панацеей при многих заболеваниях. В итоге сильнодействующие лекарственные препараты употребляются достаточно часто и без серьезной необходимости. После всего вышеизложенного женщина поинтересовалась у врача-педиатра, могло ли подобное отношение к препаратам у итальянцев стать причиной большого количества летальных исходов среди заболевших коронавирусом.

На этот вопрос доктор Комаровский дал положительный ответ. По словам популярного телеведущего, употребление антибиотиков на регулярной основе без крайней необходимости вполне могло спровоцировать высокую смертность от COVID-19. Дело в том, что подобная схема лечения привела к появлению большого количества людей, у которых могут быть обнаружены бактерии, устойчивые к сильнодействующим препаратам. Именно они, воздействуя на ослабленный коронавирусом организм, приводят к большому количеству осложнений.

Комаровский обратился к подписчикам своего YouTube-канала с предостережением по поводу частного и необоснованного приема антибиотиков. Врач объяснил, что в научном мире давно не является секретом: прием таких лекарственных средств с целью профилактики не только не снижает вероятность бактериальных осложнений, но и увеличивает ее в разы. Именно поэтому назначать сильнодействующие препараты должен только доктор в случае крайней необходимости.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:00

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