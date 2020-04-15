"Два месяца не звонила сама" : Звезда "Дом-2" Элла Суханова рассказала о знакомстве с мужем

«Примерно два года назад я просто занималась своими делами и старалась забить время до последней минуты, так как немного переживала из-за расставания с бывшим супругом. День начался без происшествий – я сходила на массаж и начала обзванивать подруг с предложением сходить в бар. Одна из них пригласила меня в караоке, где уже находилась к тому времени. Я решила не особо наряжаться и пошла на вечеринку в простой толстовке с пучком на голове. Я не пила и не пела, так как не подходила под формат вечеринки. Тогда меня заметил молодой человек, который взял номер и перезвонил», - рассказала Суханова.





По словам экс-участницы «Дома-2», она практически не рассказывает о супруге, так как не видит в этом никакой необходимости. Он не является медийной личностью, ввиду чего молодого человека все равно никто не узнает.Суханова призналась, что на протяжении нескольких месяцев специально не звонила ухажеру, так как рассчитывала на внимание с его стороны. В итоге пара долгое время встречалась и решила узаконить отношения официально.