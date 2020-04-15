Ксения Бородина в неопрятном наряде показала свое отношение к “Дом-2”





В недавнем посте Ксения Бородина рассуждала о начале ведения страницы в Instagram, отметив, что тогда она публиковала селфи, сделанные через зеркало, а о путешествиях и вечерах в ресторане и речи быть не могло. Чтобы напомнить подписчикам ту атмосферу, ведущая “Дома-2” опубликовала снимок из комнаты, для которой она позирует в домашней одежде. Поклонники были удивлены, что телеведущая выбрала растянутый джемпер, на котором остались следы от вешалки, а также имелась растянутая горловина. В таком виде она отправилась на съемки очередного выпуска известной телестройки, что показала в Stories.Некоторые подписчики спрогнозировали падение рейтингов Бородиной из-за внешнего вида, а другие встали на ее защиту, отметив, что ведущая могла сменить образ для съемок.