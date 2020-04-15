Иван Ургант сообщил поклонникам о закрытии своего шоу из-за коронавируса





По словам шоумена, вышедшая на днях в эфир серия программы может оказаться последней в весеннем сезоне. Ивана Урганта и всю его съёмочную группу могут отправить на карантин в случае, если подтвердятся анализы. Если же коронавирус не обнаружат у артиста, команда продолжит работать в прежнем режиме. Актер пытался сообщить фанатам данную новость как можно мягче, используя в своей речи шутки. Тем не менее он серьезно напугал поклонников, которые могут остаться без любимого шоу кумира.На съёмочной площадке «Вечернего Урганта» принимаются повышенные меры безопасности. Группа «Фрукты», являющаяся резидентами передачи, пребывает в кристальной чистоте. Как отметил ведущий, члены коллектива прошли качественную санитарную обработку, после чего с них «слезла кожица».