Российские ветераны просят Владимира Путина перенести Парад Победы из-за коронавируса

«Ситуация в мире привела к росту заболеваемости в России. В текущем году никто не может дать гарантии того, что до 9 мая все успокоится. Мы призываем не подвергать опасности здоровье гостей и перенести парад на поздний срок. Это стало бы знаком уважения для всех, кто чтит память о Великой Победе», - говорится в письме к президенту.





Соответствующие обращения передали Российская ассоциация героев, Всероссийская общественная организация ветеранов и Общероссийская ассоциация ветеранов Вооруженных сил РФ. По словам главы последней Виктора Ермакова, решение по поводу новой даты проведения парада нужно принимать только после того, как пик эпидемии в России будет пройден.Официальный ответ Кремля на письмо о переносе парада пока не был обнародован. Ранее чиновники также не обсуждали возможность изменения даты его проведения на фоне эпидемии коронавируса.