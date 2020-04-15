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Российские ветераны просят Владимира Путина перенести Парад Победы из-за коронавируса

Ветераны попросили Владимира Путина перенести Парад Победы из-за коронавируса. Соответствующие письма президенту России направили сразу три профильные организации.
Российские ветераны просят Владимира Путина перенести Парад Победы из-за коронавируса

«Ситуация в мире привела к росту заболеваемости в России. В текущем году никто не может дать гарантии того, что до 9 мая все успокоится. Мы призываем не подвергать опасности здоровье гостей и перенести парад на поздний срок. Это стало бы знаком уважения для всех, кто чтит память о Великой Победе», - говорится в письме к президенту.

Соответствующие обращения передали Российская ассоциация героев, Всероссийская общественная организация ветеранов и Общероссийская ассоциация ветеранов Вооруженных сил РФ. По словам главы последней Виктора Ермакова, решение по поводу новой даты проведения парада нужно принимать только после того, как пик эпидемии в России будет пройден.

Официальный ответ Кремля на письмо о переносе парада пока не был обнародован. Ранее чиновники также не обсуждали возможность изменения даты его проведения на фоне эпидемии коронавируса.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:49

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