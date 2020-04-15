Журналисты заметили на Нюрбургринге "заряженный" Volkswagen Golf R
Журналистам удалось сфотографировать "заряженный" Volkswagen Golf R во время полевых испытаний в Германии. Хэтчбек восьмого поколения заметили на гоночной трассе Нюрбургринг.
Модифицированный Volkswagen Golf R проходил доводочные испытания в Нюрбургринге с минимумом камуфляжа, что позволило экспертам оценить главные отличия модели от прошлых генераций. Единственным нюансом осталась форма бамперов, скрытая защитными накладками. Все же новый автомобиль не собираются оснащать ДХО на основе светодиодов в отличии от "родственных" GTI, GTE и GTD. Больше всего в глаза бросается переосмысленная фирменная эмблема и знак R на решетке радиатора.
Некоторых пользователей Сети также привлекли крупные колеса с низкопрофильной резиной, а также четыре патрубка системы выхлопа, встроенные в диффузор бампера. По предварительной информации, транспортное средство хотят оборудовать 2,5-литровым турбодвигателем V4 мощностью 330 л.с., который ранее предназначался для "заряженного" спорткара Audi RS3. В перспективе Golf может получить более мощный вариант того же агрегата мощностью 400 л.с. Дебют новинки должен состояться до конца 2020 года.
Модифицированный Volkswagen Golf R проходил доводочные испытания в Нюрбургринге с минимумом камуфляжа, что позволило экспертам оценить главные отличия модели от прошлых генераций. Единственным нюансом осталась форма бамперов, скрытая защитными накладками. Все же новый автомобиль не собираются оснащать ДХО на основе светодиодов в отличии от "родственных" GTI, GTE и GTD. Больше всего в глаза бросается переосмысленная фирменная эмблема и знак R на решетке радиатора.
Некоторых пользователей Сети также привлекли крупные колеса с низкопрофильной резиной, а также четыре патрубка системы выхлопа, встроенные в диффузор бампера. По предварительной информации, транспортное средство хотят оборудовать 2,5-литровым турбодвигателем V4 мощностью 330 л.с., который ранее предназначался для "заряженного" спорткара Audi RS3. В перспективе Golf может получить более мощный вариант того же агрегата мощностью 400 л.с. Дебют новинки должен состояться до конца 2020 года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:13