Людей со стоматитом и кариесом ученые отнесли к группе риска по коронавирусу

«Полость рта играет важную роль в защите организма от внешних угроз. Она даже располагает собственной иммунной оболочкой, которая уничтожает вирусы при попадании на слизистую оболочку. Именно из-за этого при ОРВИ во рту могут появляться ранки, так как простуда ослабляет организм. Люди со стоматитом и кариесом относятся к группе риска заражения коронавирусом. Недуг может пробраться в организм через воспаленные зоны, не защищенные от него», - рассказал Александр Карабиненко, являющийся заслуженным врачом России.





К такому же выводу пришла и специалист по лабораторной диагностике Ольга Малиновская. По ее словам, воспаления в полости рта сигнализируют о наличии определенных заболеваний. На их фоне коронавирус может протекать с серьезными осложнениями. Из-за этого люди с хроническими воспалениями слизистой оболочки должны максимально следить за здоровьем.Американские ученые установили, что риск заражения коронавирусом существенно повышает ожирение. По словам специалистов, иммунная система воспринимает лишний вес, как вредоносный фактор, ввиду чего борется с ним. Из-за этого она не может справиться с коронавирусом без медикаментозного вмешательства.