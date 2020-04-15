Анна Дубровская о кончинах коллег после выхода “Дозоров”: " Золотухин, Маркова, Фриске. Я не хочу думать, что все не случайно"





Звезда экранов вспомнила свою работу в проекте “Ночной дозор” и “Дневной дозор” Тимура Бекмамбетова. Анна Дубровская изначально не намеревалась соглашаться на сотрудничество. Она даже потребовала большую сумму в качестве гонорара в надежде, что ей не пойдут на встречу. Артистка не рассчитывала, что ее утвердят и даже заплатят, сколько она запросила. Тогда она не знала ничего о режиссере, но в итоге фильмы со странными персонажами стали прорывом в России и получили шанс на показы в США. Дубровская заметила, что после выхода фильмов стали погибать принявшие участие актеры, а также их родственники. В частности, из жизни ушли Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова, а также жена Константина Хабенского.Анна Дубровская считает, что эти смерти не были случайностью и есть вещи, в которые “вторгаться не стоит”.