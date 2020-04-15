АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.12 USD 73.32
Курс валют на 15.04.2020

Анна Дубровская о кончинах коллег после выхода “Дозоров”: " Золотухин, Маркова, Фриске. Я не хочу думать, что все не случайно"

Анна Дубровская перечислила смерти известных личностей после выхода “Дозоров”. Актриса выступила в студии программы “Судьба человека”.
Анна Дубровская о кончинах коллег после выхода “Дозоров”: " Золотухин, Маркова, Фриске. Я не хочу думать, что все не случайно"

Звезда экранов вспомнила свою работу в проекте “Ночной дозор” и “Дневной дозор” Тимура Бекмамбетова. Анна Дубровская изначально не намеревалась соглашаться на сотрудничество. Она даже потребовала большую сумму в качестве гонорара в надежде, что ей не пойдут на встречу. Артистка не рассчитывала, что ее утвердят и даже заплатят, сколько она запросила. Тогда она не знала ничего о режиссере, но в итоге фильмы со странными персонажами стали прорывом в России и получили шанс на показы в США. Дубровская заметила, что после выхода фильмов стали погибать принявшие участие актеры, а также их родственники. В частности, из жизни ушли Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова, а также жена Константина Хабенского.

Анна Дубровская считает, что эти смерти не были случайностью и есть вещи, в которые “вторгаться не стоит”.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ на фоне пандемии коронавируса активизировались мошенники с новыми схемами…
«Я за все плачу!»: Федосеева-Шукшина пожаловалась Кудрявцевой на проблемы в…
Историк Сергей Лукьяшко рассказал, что скифы раньше жителей Македонии приручили…
«Постоянно хочу спать и много ем»: Вика Цатурян обнаружила у себя симптомы…
Доктор Комаровский: "Причиной высокой смертности в Италии являются…
Ксения Бородина в неопрятном наряде показала свое отношение к…
Российские ветераны просят Владимира Путина перенести Парад Победы из-за…
Иван Ургант сообщил поклонникам о закрытии своего шоу из-за…
Людей со стоматитом и кариесом ученые отнесли к группе риска по…
"Два месяца не звонила сама" : Звезда "Дом-2" Элла Суханова рассказала о знакомстве с…
Поклонская допустила искусственное происхождение…
Анна Дубровская о кончинах коллег после выхода “Дозоров”: " Золотухин, Маркова, Фриске. Я не хочу думать, что все не…
Журналисты заметили на Нюрбургринге "заряженный" Volkswagen Golf…
«Каждая символизирует определенный период жизни»: Алиса Салтыкова рассказала о татуировках на…
В фонде Андрея Первозванного рассказали, как Благодатный огонь доставят в Россию во время пандемии…
Умер 73-летний японский музыкант Рё…
Во время кризиса Ксения Бородина пополнила коллекцию сумкой за полмиллиона…
Опубликованы первые рендеры новой "Нивы" на базе Renault…
Зрители предлагают заменить Василису Володину на Тамару Глобу в шоу «Давай…
В Новой Зеландии представили дрон-аэростат, который может собрать каждый…
Милена Безбородова лишилась сна из-за разрыва с Алексеем…
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
«Думал, что меня разыгрывают»: Дима Чайков рассказал о реакции на беременность Иры…
Стали известны три причины, из-за которых кондиционер в авто не работает после…
Роза Сябитова поздравила дочь Ксению с днем…
Медики рассказали о структуре свободных радикалов и их влиянии на организм…
General Motors и SAIC презентовали новый лифтбек Baojun…
Алла Пугачева не смогла сдержать слез после поздравления Галкина с…
Просмотреть все новости