Поклонская допустила искусственное происхождение COVID-19
Наталья Поклонская, являющаяся депутатом Госдумы РФ, заявила, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. По словам чиновника, речь идет только о ее личном мнении, не подкрепленном никакими фактами.
Депутат подчеркнула, что мир требует «перезагрузки всех сфер исследований». Не исключено, что именно ошибки в процессе изучения определенных бактерий и вирусов могли привести к появлению смертельного штамма. По словам Поклонской, ее мнение о происхождении коронавируса основано на отсутствии контроля за разработкой «биологического оружия» в мировых масштабах.
Вашингтон ранее раскритиковал российские издания за публикацию высказываний по поводу искусственного происхождения коронавируса. Американские чиновники отметили, что пока нет ни одного подтверждения тому, что он был разработан в лаборатории. В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона и сообщили об отсутствии подобной информации в официальных изданиях, сообщает rambler.ru
«Я допускаю, что коронавирус действительно мог появиться в результате лабораторных исследований. Возможно, он просто вышел из-под контроля, вызвав серьезные последствия. Подтверждения этому отсутствуют, ввиду чего ограничимся просто мнением по вопросу. Для точных данных о природе происхождения коронавируса нужно провести проверку всех биологических лабораторий», - отметила Поклонская.
Депутат подчеркнула, что мир требует «перезагрузки всех сфер исследований». Не исключено, что именно ошибки в процессе изучения определенных бактерий и вирусов могли привести к появлению смертельного штамма. По словам Поклонской, ее мнение о происхождении коронавируса основано на отсутствии контроля за разработкой «биологического оружия» в мировых масштабах.
Вашингтон ранее раскритиковал российские издания за публикацию высказываний по поводу искусственного происхождения коронавируса. Американские чиновники отметили, что пока нет ни одного подтверждения тому, что он был разработан в лаборатории. В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона и сообщили об отсутствии подобной информации в официальных изданиях, сообщает rambler.ru