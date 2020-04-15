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Поклонская допустила искусственное происхождение COVID-19

Наталья Поклонская, являющаяся депутатом Госдумы РФ, заявила, что коронавирус может иметь искусственное происхождение. По словам чиновника, речь идет только о ее личном мнении, не подкрепленном никакими фактами.
Поклонская допустила искусственное происхождение COVID-19

«Я допускаю, что коронавирус действительно мог появиться в результате лабораторных исследований. Возможно, он просто вышел из-под контроля, вызвав серьезные последствия. Подтверждения этому отсутствуют, ввиду чего ограничимся просто мнением по вопросу. Для точных данных о природе происхождения коронавируса нужно провести проверку всех биологических лабораторий», - отметила Поклонская.

Депутат подчеркнула, что мир требует «перезагрузки всех сфер исследований». Не исключено, что именно ошибки в процессе изучения определенных бактерий и вирусов могли привести к появлению смертельного штамма. По словам Поклонской, ее мнение о происхождении коронавируса основано на отсутствии контроля за разработкой «биологического оружия» в мировых масштабах.

Вашингтон ранее раскритиковал российские издания за публикацию высказываний по поводу искусственного происхождения коронавируса. Американские чиновники отметили, что пока нет ни одного подтверждения тому, что он был разработан в лаборатории. В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона и сообщили об отсутствии подобной информации в официальных изданиях, сообщает rambler.ru

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:21

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