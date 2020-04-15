Поклонская допустила искусственное происхождение COVID-19

«Я допускаю, что коронавирус действительно мог появиться в результате лабораторных исследований. Возможно, он просто вышел из-под контроля, вызвав серьезные последствия. Подтверждения этому отсутствуют, ввиду чего ограничимся просто мнением по вопросу. Для точных данных о природе происхождения коронавируса нужно провести проверку всех биологических лабораторий», - отметила Поклонская.



